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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة بريكس.. كيف ينمو نفوذ الصين وروسيا في أفريقيا؟

بريكس والصين
بريكس والصين

تنعقد قمة  بريكس بمدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية، وسط أجواء من الطموح في ضم أعضاء جدد، وايجاد بديل للدولار الأمريكي، وفق ما ذكر موقع هيلينك شيبينج نيوز.

قال معلقون، إن مجموعة بريكس، كتلة طموحة ولكنها غير متبلورة  الرؤية من دول (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

توحدهم الرغبة في تحدي الهيمنة الغربية المتصورة على الشؤون العالمية، بينما تصطف العشرات من الدول الأخرى للانضمام.

بالنسبة لبعض المراقبين، فإن جنوب أفريقيا، تبتعد  بسرعة عن الغرب، ليس فقط نحو عالم متعدد الأقطاب، ولكن بقوة نحو الصين، وبدرجة أقل، نحو  روسيا.

وفي الاجتماع الذي عقد مؤخراً قبل القمة لوزراء خارجية دول البريكس في كيب تاون، صرح صحفي روسي في المؤتمر  وقال، أن العالم يبتعد عن الغرب، وأن الصين وروسيا يعيدان تشكيل العالم.

وربما لا تزال مجموعة البريكس في مراحلها الأولى، ولكنها تعمل على توليد ، على الأقل في بعض الأوساط ،شعور حقيقي بالطاقة والإثارة.

كما يرى بعض المراقبين أن الصين هي المستقبل، وأن الغرب في انحدار.


ويريد الكثيرون في أفريقيا وجنوب أفريقيا، تعويض الغرب بدعم موسكو عسكريًا وسياسيا، واقتصاديًا من جانب الصين، وهو ما يعد جانبًا من جوانب بريكس، بتشكيل تحالف أكبر ضد أمريكا وأوروبا.
 

إفريقيا جوهانسبرج الجنوب إفريقية لبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا تحدي الهيمنة الغربية

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