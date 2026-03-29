أطنان من مواد الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة نحو قطاع غزة

قال زياد قاسم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الهلال الأحمر المصري دفع، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بعشرات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية، ضمن القافلة 166 من قوافل «زاد العزة» المتجهة من مصر إلى قطاع غزة، والتي يجري تجهيزها وتسييرها منذ 27 يوليو الماضي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القافلة تضم أكثر من 3500 طن من المساعدات المتنوعة، تشمل سلالًا ومواد غذائية، إلى جانب مستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلًا عن مواد بترولية ضرورية لتشغيل المستشفيات داخل القطاع، بالإضافة إلى مواد إيوائية لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وتابع، أن معبر رفح شهد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبور دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة، ممن تلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى حالة من التأهب القصوى على الجانب المصري من المعبر لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى.