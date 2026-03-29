الكرملين: روسيا لم تحسم قرارها بشأن مجلس السلام في غزة

أفاد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا لم تحسم موقفها بعد بشأن الانضمام إلى ما يعرف بـ«مجلس السلام» في غزة، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أن تقييم موسكو لهذه المبادرة يرتبط بتراجع أهميتها في ظل استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بيسكوف إن مفهوم «مجلس السلام» بات أقل حضورًا في ظل استمرار الحرب، مضيفًا أن روسيا تتابع التطورات عن كثب قبل اتخاذ أي قرار نهائي في هذا الشأن.

وكان ممثلون عن 19 دولة قد وقعوا، في 22 يناير الماضي، على ميثاق تأسيس المجلس، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.