الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 26 من المصابين بقطاع غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 166، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

واستجابةً لحالة الطقس السيء التي يشهدها القطاع، عزز الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: مئات من قطع الملابس الشتوية، نحو 3,460 مشمع، أكثر من 1,340 بطانية، ونحو ألف خيمة لإيواء المتضررين؛ وذلك لتخفيف معاناة الشتاء وموجة الأمطار الغزيرة عن الأهالي.

كما حملت القافلة في يومها الـ 166، أكثر من 3,500 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت نحو 1,700 طنًا سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 625 طنًا مواد إغاثية ومستلزمات عناية شخصية، أكثر من 1,180 طنًا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وعلى معبر رفح من الجانب المصري، واصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية في استقبال الدفعة الـ 26 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.