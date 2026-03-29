اعترافات الإرهابي علي عبد الونيس تكشف تفاصيل انضمامه وتدريبه داخل تنظيم حسم

أعلنت وزارة الداخلية اليوم /الأحد/ عن نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط إرهابي لحركة حسم الذراع المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال بيان وزارة الداخلية "إنه استكمالا لجهود ملاحقة عناصر حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في إعداد مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة من خلال القيام بسلسلة من العمليات العدائية والدفع بعضوي الحركة (أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم وإيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر) لتنفيذ عمليات تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية بالبلاد وما أسفرت عنه الجهود الأمنية بتاريخ السابع من يوليو لعام 2025 من مداهمة مقر اختبائهما بمحافظة الجيزة وتبادل إطلاق النار معهما مما أسفر عن مصرعهما واستشهاد أحد المواطنين وإصابة ضابط" .



وقال القيادي الإخواني علي محمود محمد عبد الونيس في اعترافاته "إنه يبلغ من العمر 34 عاما واستخدم أسماء حركية في الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي منها عمر وكريم والبرنس وأدم وهشام ومحمد فريد والصياد وأخيرا أحمد".

وأضاف عبد الونيس في اعترفاته "انضممت إلى تنظيم الإخوان في فترة دراستي الجامعية في كلية الزراعة جامعة الأزهر وأنا من زاوية البقلي مركز الشهداء محافظة المنوفية ، وفي عام 2012 تم تكليفي بالعمل في لجنة العمل العام وبعد ذلك توليت مسئولية لجنة الحراك في جامعة الأزهر بالقاهرة وفي عام 2014 انضممت إلى لجنة العمل النوعي في جامعة الأزهر ومنها تواصل معي يحيى موسى وعرض علي فرصة السفر للتدريب في قطاع غزة.

وتابع أنني بالفعل سافرت إلى القطاع من خلال أحد الأنفاق وتم تدريبي هناك على عدد من الدورات والتدريبات العسكرية مثل مهارات الميدان ومضاد للدروع ومضاد للطيران وهندسة المتفجرات والقنص واستمريت لفترة 4 أشهر في قطاع غزة ، وبعد ذلك عدت إلى مصر بتكليف من يحيى موسى لتنفيذ عدد من العمليات العسكرية والمسلحة داخل مصر كان منها استهداف كمين العجيزي واستهداف مركز الشرطة في طنطا واغتيال اللواء عادل رجائي أمام منزله في مدينة العبور.

وقال "بعد ذلك تم تكليفي بالسفر إلى دول الصومال لاستكمال العمل ، وهناك حاولنا تنفيذ عدد من العمليات العسكرية مثل استهداف مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون بمنطقة طرة واستهداف وزير البترول لكن العمليات فشلت ولم تتم" .

وأضاف "بعد ذلك تواصل معي يحيى موسى وسأل عن هل تم تدريبي على الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطيران مثل سام 7 وسام 17 وأجبيته بالفعل أنه تم تدريبي على الصواريخ في قطاع غزة وأخبرني أن هناك عملية كبيرة يتم التجهيز لها خلال الفترة القادمة ومطلوب مني تدريب أحد العناصر على استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف حتى يقوم بتنفيذ العملية".

