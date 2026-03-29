سبورتنج والسخنة يتأهلان لنهائي كأس مصر للجولف بعد عروض قوية

تأهل فريقا سبورتنج والسخنة إلى نهائى كأس مصر للجولف وذلك بعدما تخطيا الدور قبل النهائى بجدارة واستحقاق.



واكتسح فريق سبورتنج العريق بقيادة كابتن الفريق عمر برعى نظيره القطامية ديونز فى المباراة التى اقيمت بينهما بملعب نادى جولف مدينتى بنتيجة قاسية 6 / 1 وهى نفس النتيجة التى سبق وصعد بها من دور الثمانية على حساب حامل اللقب مدينتى.



قدم فريق سبورتنج اداءا متميزا وقويا للغاية ليواصل مشواره بنجاح حتى الان نحو العودة إلى منصات التتويج المعتاد عليها الفريق فهو بطل الدورى فى اول اربع نسخ متتالية وبطل اول نسخة لكأس السوبر لموسم 2024 .



وبتلك النتيجة صعد سبورتنج إلى نهائى الكأس لاول مرة وتصاعد سقف طموح لاعبيه فى حصد اللقب لاسيما وانه يضم تشكيلة مميزة من اللاعبين الدوليين واصحاب الخبرات و الواعدين حيث نجح كابتن الفريق عمر برعى فى تكوين توليفة متجانسة ومتفاهمة.



مثل الفريق فى الدور قبل النهائى كل من عمر برعى ويحيى العنتبلى ويوسف العنتبلى ومروان الخياط والنجم الدولى عيسى ابو العلا والصاعد كريم خليفة والدولى محمد ابو العلا وكريم انور وإبراهيم غالب وصاحب الصولات والجولات عمرو ابو العلا.



وفى ملعب نادى جولف نيو جيزة كان فريق السخنة على موعد مع كتابة تاريخ جديد بعدما اطاح بحامل لقب الدورى بالم هيلز فى الدور ذاته بنتيجة ثقيلة 5 / 2 ليصعد للنهائى بجدارة.



قدم فريق السخنة مباراة رائعة وتألق كل لاعبيه ونجحوا فى احراج فريق بالم هيلز القوى.



مثل فريق السخنة امينة الحلوانى وهشام طراف وفريد عيسى وصوفى عيسى وشريف شلقانى ومحمد عفيفى وزين عبد الرحمن وعمر فرحات وعلى محمد ويسرى فؤاد.