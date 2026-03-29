33 دولة تؤكد مشاركتها في كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة

أعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، العدد النهائي للمنتخبات والدول المقرر مشاركتها في بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، والمقرر لها خلال الفترة من 3 وحتى 6 أبريل المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وكشف اتحاد الجمباز عن مشاركة 33 دولة في منافسات البطولة وهي كالتالي:

الجزائر – أرمينيا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – الصين – كولومبيا – كوستاريكا – كرواتيا – قبرص – جمهورية التشيك – إسبانيا – اليونان – هونج كونج – أيرلندا – أيسلندا – كازاخستان – المغرب – النرويج – نيوزيلندا – بنما – الفلبين – قطر – روسيا – سلوفينيا – سلوفاكيا – السويد – تركيا – أوكرانيا – الهند - الكاميرون - مصر.

ووضع مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين الترويج للحضارة المصرية ضمن أهداف استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، من خلال تجهيز بطاقات تعريفية لأهم الأماكن السياحية لضيوف مصر المشاركين في المونديال، وتنظيم رحلات لأهم الأماكن التاريخية والسياحية على هامش المنافسات.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن السياحة الرياضية من ضمن أهداف اتحاد الجمباز عند استضافة البطولات الدولية والعالمية على أرض مصر وهذا الدور يقوم به اتحاد الجمباز لتعريف الوفود الدولية على الحضارة المصرية.

وأضاف أمين أن اتحاد الجمباز انتهى من عمل بطاقات تعريفية تضم عددًا من الأماكن التاريخية لجميع الوفود المشاركة في البطولة على رأسها خان الخليلي قلب القاهرة التاريخية، المعروفة بأسواقها النابضة بالحياة وثقافتها الغنية، والمتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مُخصّص للحضارة المصرية القديمة، حيث يلتقي الماضي بالحاضر، والأهرامات التحفة المعمارية الخالدة من العصور القديمة، وإحدى عجائب الدنيا السبع.