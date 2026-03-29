وكيل ديمبلي يتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الاتحاد الفرنسي

تقدم موسى سيسوكو، وكيل أعمال مجموعة من أبرز لاعبي كرة القدم الفرنسيين، بدعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مطالبًا بإلغاء القيود التي تمنعه من ممارسة مهنته داخل فرنسا.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" أن سيسوكو يرى أن الاتحاد الفرنسي يحرمه بشكل غير قانوني من الحصول على مستحقاته المالية، رغم نشاطه المكثف في سوق الانتقالات وتمثيله لعدد من اللاعبين المعروفين، بما في ذلك عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، إلى جانب ديزيريه دويه وبرادلي باركولا.

ويواجه سيسوكو عائقًا رئيسيًا يتمثل في عدم امتلاكه الترخيص المهني المطلوب للعمل في فرنسا، ما يمنعه من تقاضي العمولة بشكل قانوني، رغم امتلاكه ترخيصًا ساريًا في دول أوروبية أخرى.

ومنذ عام 2021، يسعى وكيل الأعمال الفرنسي للحصول على اعتراف رسمي يسمح له بالعمل داخل الأراضي الفرنسية.

وكانت مسيرة سيسوكو مليئة بالجدل، لا سيما حول الصفقات الكبرى التي أدارها، أبرزها انتقال ديمبيلي، والتي رافقها انتقادات لأسلوبه التفاوضي وتركيزه على الحصول على عمولات كبيرة.

وتأتي هذه الخطوة القانونية ضمن تصعيد جديد قد يدفع لإعادة النظر في قوانين عمل وكلاء اللاعبين في فرنسا، خصوصًا فيما يتعلق بالاعتراف بالتراخيص الصادرة عن الهيئات الأوروبية الأخرى، ما قد يفتح المجال أمام تغييرات هامة في تنظيم سوق اللاعبين الفرنسي.