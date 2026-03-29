مصر تشارك في المرحلة الأولى من بطولة ليدو فيليبي الدولية للتجديف الشاطئي بإيطاليا

يشارك المنتخب المصري للتجديف الشاطئي اليوم الأحد في منافسات المرحلة الأولى من بطولة ليدو فيليبي الدولية للتجديف الشاطئي 2026 المقامة فى مدينة بالريمو إيطاليا.

كما يشارك المنتخب فى المعسكر الدولي الذي يقام في مدينة فانو فى الفترة من 30 مارس وحتى 15 أبريل المقبل وذلك استعدادا للمشاركة فى المرحلة الثانية من بطولة فيليبي ليدو الدولية المقامة بمدينة فانو إيطاليا خلال الفترة من 17 وحتى 19 أبريل المقبل.

تضم بعثة المنتخب المصري الكابتن محمود عبد الحليم، المدير الفني للمنتخب واللاعبين ياسين القماطي، يوسف سلامة، عاليا علي، ريماس أسامة والذين يتم إعدادهم استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية داكار 2026 بالإضافة إلى مشاركة عدد من اللاعبين واللاعبات على نفقتهم الشخصية وهم زياد سلامة، عمر القماطي، سلمى صفوان، هدى فهمي، أحمد وهبي، منة الله عبد المجيد، علي علاء.

حرص مجلس إدارة الإتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي على مشاركة المنتخب المصري للتجديف الشاطئي فى هذه البطولة كجزء من فترة الإعداد استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026.

قال شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف إن مشاركة المنتخب في بطولة ليدو فيليبي الدولية تأتي في إطار خطة إعداد قوية ومبكرة لتجهيز اللاعبين للمنافسات الكبرى، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، مشيرا إلى أن الاحتكاك بمدارس مختلفة من لاعبي التجديف الشاطئي يمثل عنصرا مهما في تطوير المستوى الفني.

أضاف القماطي أن الاتحاد يحرص على توفير أكبر قدر من فرص المشاركة الدولية للاعبين، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده رياضة التجديف الشاطئي عالميا، مؤكدا ثقته في قدرة اللاعبين المصريين على تحقيق نتائج مميزة ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

اختتم شريف القماطي تصريحاته قائلا إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الدعم للمنتخبات الوطنية، مع التركيز على إعداد جيل جديد قادر على المنافسة بقوة في البطولات العالمية والأولمبية، وتحقيق إنجازات تليق بمكانة الرياضة المصرية.

تعد بطولة ليدو فيليبي للتجديف 2026 واحدة من أهم وأقوى البطولات الدولية في رياضة التجديف الشاطئي حيث يشارك فيها العديد من أبطال العالم للتجديف بإضافة للأبطال الأولمبيين.