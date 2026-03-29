خايف من حساب ربنا.. اعترافات مثيرة لقيادي إخواني تم القبض عليه

القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس
دخل القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس المتهم في قضية استهداف الطائرة الرئاسية لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حالة بكاء أثناء توجيهه رسالة لنجله محمد.

وقال الإرهابي الذي تم استعادته من الخارج بجهود رجال وزارة الداخلية: "لو شفت ابني هقول له خد بالك من نفسك، لأن النفس غالية فبلاش تضيعها في الفاضي، خد بالك من نفسك، وبلاش تضيع نفسك عشان أي حاجة، وخد بالك من أمك، وبلاش تعمل حاجة حرام لآن الوقفة أمام الله صعبة، ولا يستطيع أحد تحملها، ولازم تكون مستعد لليوم ده وبدعي ربنا يسامحني، وبطلب من كل اللي يعرفني يدعي لي، ويارب يسامحني على أي دم شاركت فيه أو قمت بتدريب أحد على قتل أحد.. دم أي حد أمر كبير عند ربنا، وأنا خايف من حساب ربنا".

وكشفت القناة الأولى عن القبض على القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس المتهم في قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية لاغتيال الرئيس السيسي.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن استعادة القيادي الإخواني علي محمود محمد عبدالونيس، المسؤول بحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان.

تفاصيل العملية

وأوضحت الوزارة في بيان بثته قناة "إكسترا نيوز" أن استعادة عبدالونيس تمت من إحدى الدول الأفريقية، مؤكدة أنه مدان في عدة قضايا إرهابية.

الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب

وجددت وزارة الداخلية التأكيد على استمرار جهودها في مكافحة الجماعات الإرهابية وملاحقة كافة العناصر المطلوب ضبطهم وإحضارهم إلى العدالة، حفاظًا على الأمن القومي وسلامة المواطنين.

