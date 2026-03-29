هقول لابني بلاش تعمل حاجة حرام.. القيادي الإخواني عقب القبض عليه

قال القيادي الإخواني علي محمود محمد عبد الونيس، عقب القبض عليه، إنه يشعر بخوف شديد من حساب الله، مؤكدًا أنه يمر بحالة من الندم على ما ارتكبه.

وأضاف أنه في حال رؤية ابنه محمد، سيوجه له نصيحة قائلاً: "خد بالك من نفسك لأن النفس غالية، وخد بالك من أمك، وبلاش تعمل حاجة حرام، لأن الوقفة أمام الله صعبة".

وتابع عبد الونيس أنه يدعو الله أن يسامحه، مطالبًا كل من يعرفه بالدعاء له، خاصة فيما يتعلق بأي دماء قد يكون شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار إلى أن "دم أي حد أمر كبير عند ربنا"، موضحًا أنه يخشى من تبعات أفعاله في الآخرة.

وأوضح أنه شارك في محاولات استهداف الطائرة الرئاسية باستخدام صواريخ محمولة على الكتف، إلا أن العملية فشلت، لافتًا إلى أنهم حاولوا بعد ذلك تفخيخ عدد من السيارات لتنفيذ عمليات أخرى.

وأكد على أنه يعيش حالة من الخوف الشديد من حساب الله، معبرًا عن أمله في أن يغفر له.