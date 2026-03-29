كاتب: مصر تلعب دورًا محوريًا في حماية الأمن القومي العربي

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الأمن القومي العربي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري.

وشدد على أن أي تهديد للدول العربية يعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وأن مصر تلعب دورًا محوريًا وواضحًا في حماية استقرار المنطقة.

القيادة المصرية وأدوات الدبلوماسية الفاعلة

وأوضح عفيفي، خلال مداخلة عبر شاشة إكسترا نيوز، أن مصر منذ بداية الأزمة في منطقة الخليج العربي قامت بخطوات مكثفة لتعزيز الاستقرار، من خلال اتصالات مباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة دول الخليج لتقديم الدعم والتأكيد على أن أي تهديد لأمن هذه الدول يعتبر تهديدًا للأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي لدول الإمارات وقطر والبحرين والسعودية، بالإضافة إلى جولات وزير الخارجية المصري في المنطقة، أسهمت في تعزيز الثقة والتقدير لمصر، مؤكدًا أن القيادة المصرية تمتلك أدوات دبلوماسية وسياسية عالية الكفاءة للتواصل مع جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، بهدف تهدئة التوترات وفتح مسارات للحوار السياسي.

مصر كوسيط لإيقاف التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع

أكد الكاتب الصحفي أن مصر تلعب دور الوسيط في تهدئة الأوضاع لمنع اتساع دائرة الصراع، ومنع استهداف الدول العربية، مع العمل على الحفاظ على استقرار أسواق النفط والطاقة عالميًا لتجنب أي آثار اقتصادية سلبية على الداخل المصري.

كما لفت إلى أن أي محاولات لإثارة الفتن بين مصر ودول الخليج، خاصة من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي، تهدف إلى ضرب العلاقات التاريخية المتينة بين مصر والدول العربية، لكنها لن تنجح بفضل التواصل المستمر والروابط القوية بين الدول العربية.