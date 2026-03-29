أخبار العالم

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مواصي خان يونس بقطاع غزة إلى 9 شهداء

أ ش أ

 ارتفع عدد الشهداء إلى 9 إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف الليلة الماضية مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان قد استشهد 6 فلسطينيين بينهم فتاة، وأصيب أربعة آخرون الليلة الماضية، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لخان يونس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في قطاع غزة قولها، اليوم /الأحد/ ، "إن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 72 ألفا و278 شهيدا، و172 ألفا و13 مصابا منذ أكتوبر 2023".

وأوضحت المصادر أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 شهداء، و18 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 702 شهيد، وإجمالي الإصابات إلى 1913 جريحا، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

كما أوضحت المصادر ذاتها أنه لايزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، فلسطينيا ونجليه عقب إطلاق مستوطنين ماشيتهم في أرضه بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد موسى مخامرة ونجليه لؤي وليث عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وإطلاق قنابل الصوت صوب مساكنهم في منطقة اغزيوه بمسافر يطا، بعد أن دمر مستوطنون سياج أرضه وأطلقوا مواشيهم في ارضه المزروعة بالأشجار المثمرة بمحيط مسكنه.

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

