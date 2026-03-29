رئيس وزراء باكستان يطالب المواطنين بدعم إجراءات توفير الوقود

حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم /الأحد/ مواطني البلاد على التعاون ودعم الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة الباكستانية لتوفير الطاقة في ظل أزمة الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن شريف طالب المواطنين بتجنب السفر غير الضروري وإجراء الاجتماعات في أماكن العمل عبر الإنترنت، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة إجراءات التقشف وتوفير الوقود.

وأكد المسؤولون المشاركون أنه يجرى رصد سلسلة التوريد ووضع العرض والطلب بانتظام عبر لوحة معلومات رقمية، فيما تم الانتهاء من ترتيبات استيراد الوقود لشهر أبريل المقبل.