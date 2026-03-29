رئيس البرلمان الإيراني: شعبنا سيجعل العدو يندم.. وإذا وجهوا ضربة واحدة فسيتلقوا ضربات عدة
إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر
طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026... منتخب كوسوفو يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة تركيا
تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا
مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موسكو: الحرب على إيران تدفع أسعار وقود الطائرات إلى الارتفاع الحاد

أكدت روسيا أن التصعيد العسكري الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران تسبب في قفزة كبيرة بأسعار وقود الطائرات، لتسجل مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، وسط اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.

وقال المدير التنفيذي لوكالة “أفيابورت” الروسية المتخصصة في الطيران والملاحة الجوية، أوليج بانتيليف، في تصريحات لوكالة “تاس”، إن تدمير البنية التحتية للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الأعمال القتالية، ألحق أضرارًا مباشرة بإمدادات المنتجات البترولية، ما انعكس سريعًا على أسعار النفط الخام عالميًا.

وأضاف أن هذا الارتفاع أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار وقود الطائرات، حيث قفزت أسعار الكيروسين في عدة دول إلى الضعف خلال نحو ثلاثة أسابيع، متجاوزة مستويات النفط الخام بشكل واضح.

وأشار بانتيليف إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود انعكس مباشرة على قطاع الطيران، حيث ارتفعت أسعار تذاكر السفر، وفي المقابل بدأت بعض شركات الطيران خفض عدد الرحلات أو إعادة جدولة خطوطها نتيجة تراجع الطلب.

ارتفاع قياسي في أسعار التذاكر

ووفق تقارير إعلامية، شهدت أسعار تذاكر الطيران عالميًا ارتفاعًا حادًا منذ اندلاع الحرب على إيران، إذ تجاوزت في بعض الرحلات ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، في ظل اضطراب حركة الملاحة الجوية وزيادة تكاليف التشغيل.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في إعادة تشكيل مسارات الطيران، خاصة في منطقة الخليج، التي تعد أحد أهم ممرات العبور الجوية الدولية، ما أدى إلى إغلاق أو تعديل عدد من المسارات الرئيسية.

وأظهرت بيانات السوق ارتفاعًا لافتًا في بعض الرحلات، حيث وصلت تكلفة تذكرة من هونج كونج إلى لندن إلى نحو 3300 دولار، مقارنة بحوالي 900 دولار قبل اندلاع الحرب.

تراجع الطلب وخفض الحجوزات

وأشارت البيانات إلى تراجع في الطلب على السفر الجوي، إذ انخفضت الحجوزات بنسبة 15% على الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، وبنحو 11% في الاتجاه المعاكس، ما يعكس تأثر المسافرين بارتفاع الأسعار.

ويرى خبراء أن أسعار التذاكر لن تعود سريعًا إلى مستوياتها السابقة، نظرًا لأن تأثير ارتفاع أسعار الوقود يحتاج إلى عدة أشهر حتى يظهر بشكل كامل على السوق.

ضغوط متزايدة على شركات الطيران

وفي سياق متصل، حذر الرئيس التنفيذي لشركة “يونايتد إيرلاينز” سكوت كيربي من إمكانية رفع أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 20% إذا استمرت أسعار الوقود مرتفعة لفترة طويلة.

وأوضح أن الشركة قد تشهد تراجعًا في الطلب، إلى جانب احتمال مواجهة ردود فعل سلبية من المسافرين، في حال استمرار هذه الأوضاع.

وأشار كيربي إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تقليص طاقتها التشغيلية بنحو 5% على بعض الخطوط غير المربحة، بهدف تقليل تأثير ارتفاع تكاليف الوقود والحفاظ على هوامش الربحية.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

Honor Magic 8 Pro Air

Honor Magic 8 Pro Air.. تصميم يشبه الآيفون لكن بروح مختلفة

آبل

تطبيقان جديدان من آبل يقلبان تجربة الآيفون في 2026

نيسان كيكس e-Power

نيسان تطرح كيكس e-Power موديل 2026.. وهذا سعرها عالميًا

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد