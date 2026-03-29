موسكو: الحرب على إيران تدفع أسعار وقود الطائرات إلى الارتفاع الحاد

أكدت روسيا أن التصعيد العسكري الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران تسبب في قفزة كبيرة بأسعار وقود الطائرات، لتسجل مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، وسط اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.

وقال المدير التنفيذي لوكالة “أفيابورت” الروسية المتخصصة في الطيران والملاحة الجوية، أوليج بانتيليف، في تصريحات لوكالة “تاس”، إن تدمير البنية التحتية للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الأعمال القتالية، ألحق أضرارًا مباشرة بإمدادات المنتجات البترولية، ما انعكس سريعًا على أسعار النفط الخام عالميًا.

وأضاف أن هذا الارتفاع أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار وقود الطائرات، حيث قفزت أسعار الكيروسين في عدة دول إلى الضعف خلال نحو ثلاثة أسابيع، متجاوزة مستويات النفط الخام بشكل واضح.

وأشار بانتيليف إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود انعكس مباشرة على قطاع الطيران، حيث ارتفعت أسعار تذاكر السفر، وفي المقابل بدأت بعض شركات الطيران خفض عدد الرحلات أو إعادة جدولة خطوطها نتيجة تراجع الطلب.

ارتفاع قياسي في أسعار التذاكر

ووفق تقارير إعلامية، شهدت أسعار تذاكر الطيران عالميًا ارتفاعًا حادًا منذ اندلاع الحرب على إيران، إذ تجاوزت في بعض الرحلات ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، في ظل اضطراب حركة الملاحة الجوية وزيادة تكاليف التشغيل.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في إعادة تشكيل مسارات الطيران، خاصة في منطقة الخليج، التي تعد أحد أهم ممرات العبور الجوية الدولية، ما أدى إلى إغلاق أو تعديل عدد من المسارات الرئيسية.

وأظهرت بيانات السوق ارتفاعًا لافتًا في بعض الرحلات، حيث وصلت تكلفة تذكرة من هونج كونج إلى لندن إلى نحو 3300 دولار، مقارنة بحوالي 900 دولار قبل اندلاع الحرب.

تراجع الطلب وخفض الحجوزات

وأشارت البيانات إلى تراجع في الطلب على السفر الجوي، إذ انخفضت الحجوزات بنسبة 15% على الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، وبنحو 11% في الاتجاه المعاكس، ما يعكس تأثر المسافرين بارتفاع الأسعار.

ويرى خبراء أن أسعار التذاكر لن تعود سريعًا إلى مستوياتها السابقة، نظرًا لأن تأثير ارتفاع أسعار الوقود يحتاج إلى عدة أشهر حتى يظهر بشكل كامل على السوق.

ضغوط متزايدة على شركات الطيران

وفي سياق متصل، حذر الرئيس التنفيذي لشركة “يونايتد إيرلاينز” سكوت كيربي من إمكانية رفع أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 20% إذا استمرت أسعار الوقود مرتفعة لفترة طويلة.

وأوضح أن الشركة قد تشهد تراجعًا في الطلب، إلى جانب احتمال مواجهة ردود فعل سلبية من المسافرين، في حال استمرار هذه الأوضاع.

وأشار كيربي إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تقليص طاقتها التشغيلية بنحو 5% على بعض الخطوط غير المربحة، بهدف تقليل تأثير ارتفاع تكاليف الوقود والحفاظ على هوامش الربحية.