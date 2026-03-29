الهلال الأحمر: قافلة "زاد العزة" الـ166 تحمل أكثر من 3500 طن مساعدات إنسانية عاجلة

أعلن الهلال الأحمر المصري أن قافلة "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" في يومها الـ166 حملت أكثر من 3500 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وأوضح الهلال الأحمر أن هذه المساعدات تضمنت نحو 1700 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 625 طنًا مواد إغاثية ومستلزمات عناية شخصية، وأكثر من 1180 طنًا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

واستجابةً لحالة الطقس السيء التي يشهدها القطاع، عزز الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: مئات من قطع الملابس الشتوية، نحو 3460 مشمع، أكثر من 1340 بطانية، ونحو ألف خيمة لإيواء المتضررين؛ لتخفيف معاناة الشتاء وموجة الأمطار الغزيرة عن الأهالي.

وعلى معبر رفح من الجانب المصري، واصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية في استقبال الدفعة الـ26 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.