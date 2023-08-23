عاجل.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ،اليوم الأربعاء، منطقة سانتياجو ديل استيرو في الأرجنتين.

وأفاد مرصد الزلازل بوقوع زلزال بقوة 6 ريختر في منطقة سانتياجو ديل استيرو 14:22:43 بتوقيت جرينتش.

وأضاف مرصد الزلازل بأن الزلزال وقع على عمق 6.2 كيلو متر.