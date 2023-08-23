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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلنت الطوارئ .. إسرائيل تستعد لزلازل عنيفة

اسرائيل
اسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستجري تدريبات واسعة النطاق استعدادا لـ الزلازل المحتملة.

وقال نتنياهو: "اليوم، قمت بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات بشأن الاستعداد لحالات الطوارئ للاستعداد لزلزال محتمل في إسرائيل. وفي نوفمبر، سنقوم بإجراء تدريبات واسعة النطاق، وتحسين قدرة السكان على تلقي الإنذار المبكر، والعمل على تعزيز المباني الواقعة في مناطق الزلزال المحتمل".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المعنية باستعدادات المجتمع المدني لحالات الطوارئ في القدس.

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ونقل المكتب عن نتنياهو قوله: "نعتقد أنه من خلال الإعداد الصحيح، سنقلل بشكل كبير من الأضرار والثمن الذي سندفعه. سنفعل ذلك وننجح".

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