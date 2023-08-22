الكابنيت يقدم اجتماعه .. إسرائيل سترد على العمليات بهذه الطريقة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رد إسرائيل على العمليات الأخيرة ، قد يتم في ساحات خارجية وليس بالضرورة في الضفة الغربية.



هذا ما ألمح إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ، اللذين أتهما إيران بالوقوف خلف تلك موجة العمليات الحالية في الضفة.

وتعقد الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء جلسة المجلس الوزاري المصغر ، الكابنيت.



قال غالانت: "إيران تبحث عن أي طريقة لإلحاق الأذى بمواطني إسرائيل". "سنتخذ عدة إجراءات من شأنها أن تعيد الأمن لمواطني إسرائيل - كل الخيارات مطروحة على الطاولة". وأضاف رئيس الوزراء نتنياهو: "نحن في خضم هجوم إرهابي تموله إيران وفروعها. سوف نتخذ اجراءات لوضع حد للقتلة وايضا نضع حدا لمساعديهم من قريب وبعيد ".

منذ بداية عام 2023 ، تم اعتقال آلاف الفلسطينيين للاشتباه في التخطيط لتنفيذ عمليات . على الرغم من ذلك ، فإن الجيش الإسرائيلي يدرك أن عمليات إطلاق النار التي تميز موجة التصعيد الحالية تجعل من الصعب للغاية القضاء عليها.