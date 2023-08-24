داعش يعلن مسئوليته عن انفجار أدى لمصرع شخصين في كابول

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مساء الأربعاء، في بيان عبر قناته على "تيليجرام"، مسؤوليته عن انفجار وقع، يوم الاثنين، في العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت شرطة كابول، الاثنين، إن انفجار لغم أدى إلى مصرع شخصين في العاصمة قرب وزارة العدل.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن الانفجار نجم عن قنبلة مغناطيسية مثبتة على دراجة نارية ثلاثية العجلات في منطقة دار الأمان بالمدينة.

وذكرت الشرطة أن الضحايا هم رجلان كانا يركبان الدراجة النارية ومدني كان يسير بالقرب منها.

وأضاف زدران إن قوات الأمن تجري تحقيقا في الحادث.

يشار إلى أن أفغانستان تشهد تفجيرات وهجمات بالقنابل واطلاق النار منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس عام 2021، خلفت العشرات من الضحايا والمصابين.

وأعلن تنظيم داعش والجبهة الوطنية لمجموعة المقاومة الأفغانية المسؤولية عن الكثير من هذه الهجمات.