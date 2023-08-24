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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: دعوة مصر لعضوية دائمة في بريكس تضمن لها الخروج الآمن من أزمة الدولار

دولار
دولار

أشادت النائبة ميرفت مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بإنضمام مصر لعضوية دائمة في  بريكس بحلول  2024، مؤكدة أن هذه الخطوة تؤكد حجم  الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من أجل الخروج من أزمتها الاقتصادية وإيجاد حلول مستدامة للتحرر من أزمة الدولار وتخفيض الاحتياج إليه.

 

 

و أشارت “ مطر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن دعوة مصر لعضوية دائمة في مجموعة البريكس ، سيسهم في جلب العديد من المزايا أبرزها  تحسين مستوى الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل ما يتعرض له الاقتصاد من تداعيات سلبية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري حيث أنها تساهم في الحد من أزمة الدولار وتخفيض الطلب عليه.

 

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و صرح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن دعوة مصر لعضوية دائمة في  بريكس بحلول  2024.

 

وأضاف في كلمته خلال اليوم الثاني من اجتماعات قمة "بريكس" إن الدول المتقدمة لم تنفذ تعهداتها المناخية، المؤسسات المالية العالمية أصبحت تستخدم كأدوات في الصراعات الجيوسياسية.

 

وأضاف"سنتعاون مع جميع الدول التي لها مصلحة في بناء نظام عالمي شمولي وعادل، وستواصل قمة بريكس النقاش حول استخدام العملات المحلية في التجارة البينية.

 

وأشار إلى أن شراكة بريكس موطن لأكثر من 4.5 مليار شخص حول العالم، وستكون القمة ملهمة لبناء مجتمع دولي ناجح.

ميرفت الكسان لجنة الخطة مجلس النواب بريكس الدولار ريكس رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

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