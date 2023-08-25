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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آثار جانبية .. ماذا يحدث لجسمك عند فقدان الوزن السريع ؟

صدى البلد

يبدو فقدان الوزن بسرعة  مغريا جدا ولكن الطرق الأكثر شيوعًا التي يحاول الأشخاص من خلالها إنقاص الوزن بسرعة هي ممارسة التمارين الرياضية كثيرًا، واتباع "نظام غذائي قاسي" أو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية جدًا يقل عن 800 سعر حراري يوميًا.

عندما تفقد الكثير بسرعة كبيرة جدًا، فقد يشكل ذلك مخاطر صحية أيضًا. وفقًا لموقع Healthline، عندما تستهلك سعرات حرارية أقل مما يحرقه جسمك، يبدأ جسمك في الانغماس في مخزونه من الطاقة، المعروف باسم الجليكوجين.

 يرتبط الجليكوجين الموجود في جسمك بالماء، لذلك عندما تحرق الجليكوجين للحصول على الوقود، يطلق الجسم أيضًا هذا الماء.

 

آثار جانبية لفقدان الوزن السريع 


تفقد كتلة العضلات: فقدان الوزن لا يشبه فقدان الدهون. إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية وتفقد الوزن بسرعة كبيرة، فمن المحتمل أن الوزن الذي تفقده يأتي من العضلات.


يبطئ عملية التمثيل الغذائي: بسبب فقدان العضلات واتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فإن الجسم يبطئ عملية التمثيل الغذائي بعد نقطة معينة. 

نقص  العناصر الغذائية : في حين أن استهلاك سعرات حرارية أقل وحرق المزيد هو مفتاح فقدان الوزن، إلا أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية باستمرار يمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية. يمكن أن يؤدي نقص السعرات الحرارية الكافية إلى انخفاض تناول حمض الفوليك والحديد وفيتامين ب 12 وهذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر والتعب الشديد وانخفاض المناعة وما إلى ذلك.


الخلل الهرموني: عندما نتوقف عن تناول السكر، والسعرات الحرارية فجأة، يحدث تغير في مستويات الهرمونات، مما يجعلنا نرغب في الرغبة في تناول الطعام أكثر.


قد تسبب حصوات المرارة: حصوات المرارة عبارة عن قطع صلبة من المواد تتشكل داخل المرارة. يمكن أن تكون من الآثار الجانبية المؤلمة لفقدان الوزن بسرعة كبيرة. عادة، تطلق المرارة عصارات هضمية لتكسير الأطعمة الدهنية حتى يمكن هضمها. إذا كنت لا تتناول الكثير من الطعام، فلن تضطر المرارة إلى إزالة العصارات الهضمية.

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