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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة: درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على الإدراك العقلي

التدهور المعرفي
التدهور المعرفي

يشهد العالم موجة كارثية من ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف حيث إنها قد تزيد من خطر تعرضنا للتدهور المعرفي.

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ووفقاً لصحيفة اندبندنت، البريطانية فقد كان شهر يوليو 2023 أكثر سخونة من أي شهر آخر في سجل درجات الحرارة العالمية. 

 

وقد يكون من الصعب جداً على الجسم التكيف مع فصول الصيف القاسية وارتفاع درجات الحرارة العالمية.

ونظراً لأن موجات الحر أصبحت أكثر تكراراً بسبب تغير المناخ، فقد أراد فريق الدراسة الجديدة فهم العلاقة بين التعرض للحرارة الشديدة والتدهور المعرفي.

وقام الباحثون بتحليل البيانات الصحية الخاصة بأكثر من 9 آلاف من البالغين الأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 52 عاماً، في الفترة ما بين عامي 2006 و2018.

ووجد الباحثون أن التعرض العالي للحرارة الشديدة كان مرتبطاً بتدهور إدراكي أسرع، خاصة بين سكان الأحياء الفقيرة.

 

العالم ارتفاع درجات الصيف

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