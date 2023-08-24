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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: ارتفاع درجات الحرارة يخلق صعوبة فى المعيشة على الأرض

الأمطار
الأمطار

أكد الدكتور السيد صبرى، استشارى التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة يخلق صعوبة فى المعيشة على الأرض، موضحا أن هناك علاقة وثيقة بين الارتفاع فى درجات الحرارة على الأرض والآثار السيئة التى تتبعها على اقتصاديات العالم وصحة البشر. 

وذكر صبرى خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، كلما ارتفعت درجات الحرارة كمتوسط يتبعها ارتفاع درجات حرارة قصوى والتى تزيد على الـ 50 درجة، وبسبب التغيرات المناخية هناك ما يسمى الظواهر المناخية مثل الموجات الحارة والباردة وتذبذب أحزمة الأمطار مما يؤدى لفيضانات وسيول بأماكن كثيرة وجفاف وتصحر فى أماكن أخرى.

وأكد  أنه يجب ألا تزيد درجة حرارى الأرض على 2 درجة مئوية فهى حاليا 1.3 درجة، كما أنه من الصعب أن يتم تحقيق 2 درجة مئوية فى ظل الجهود العالمية الحالية غير الكافية والبعيدة عما يقول العلم والذى يؤكد انه يجب تقليل الإنبعاثات فى الغلاف الجوى بقدر معين والذى لا يتم تحقيقه، ولذا فالتوقعات ستكون أسوأ.

 

 

التغيرات المناخية اقتصاد درجات الحرارة الامطار الظواهر المناخية

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