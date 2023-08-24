طقس ساخن على أغلب الأنحاء.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس| فيديو

عرض برنامج "صباح البلد"، تقديم الإعلامية "فرح سعيد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس.
وقالت الإعلامية فرح سعيد،: تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على أن يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما سيكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وإليكم بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:
العظمى الصغرى
القاهرة 37 - 24
الإسكندرية 32 - 24
الإسماعيلية 37 - 22
الغردقة 42 -29
أسوان 48 - 31
المنيا 39 - 24
سوهاج 43 - 27