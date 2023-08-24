طقس ساخن على أغلب الأنحاء.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس| فيديو

‏عرض برنامج "صباح البلد"، تقديم الإعلامية "فرح سعيد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس.



وقالت الإعلامية فرح سعيد،: ‏‏تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على أن يكون شديد الحرارة على جنوب ‏سيناء وجنوب الصعيد بينما سيكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وإليكم بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 24

الإسكندرية 32 - 24

الإسماعيلية 37 - 22

الغردقة 42 -29

أسوان 48 - 31

المنيا 39 - 24

سوهاج 43 - 27