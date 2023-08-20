طقس اليوم.. نشاط رياح يلطف الجو 48 ساعة والأمطار تتوسع بالمدن الساحلية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، سوف يشهد نشاط رياح شمالية، تكون نشطة تحديدا على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس.

الرياح سرعتها 60 كم/ساعة

وقالت هيئة الأرصاد، إن نشاط الرياح، سوف يتسبب في ارتفاع الأمواج في خليج السويس، حيث يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/ ساعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتحديدا مناطق ( حلايب وشلاتين ومرسي علم ).

ويشهد الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، تكون من الساعة الرابعة فجرا حتى السابعة صباحا.

حالة الطقس الساعات القادمة

وعن حالة الطقس، يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والمحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والمحسوسة 35 درجة

جنوب الصعيد 40 للعظمى والمحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والمحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد 45 للعظمى والمحسوسة 46 درجة