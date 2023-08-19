مستجدات الطقس.. أمطار رعدية اليوم تصل إلى حد السيول على هذه المناطق

الطقس اليوم .. قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب سيناء تكون رعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعه.

وحسب هيئة الأرصاد، فإنه يكون الطقس اليوم، السبت، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم ٣٣ درجة مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى (50 - 60) كم / ساعة وارتفاع الموج (2.5 -3 ) متر .

وقالت هيئة الأرصاد، إن التحسن النسبي في درجات الحرارة مستمر علي الرغم من الأجواء الحارة التي تسيطر على كافة الأنحاء بسبب نسبة الرطوبة التي تزيد الاحساس بحرارة الطقس.

وتنشط الرياح على خليج السويس مما يؤدي إلى إرتفاع الأمواج هناك، تتكون السحب علي مرتفعات سانت كاترين يصاحبها سقوط الأمطار تصل الي حد السيول في الأودية والمناطق التي تسمح بذلك.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والمحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء 41 للعظمى والصغرى 44 درجة

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 38 درجة

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 44 درجة

