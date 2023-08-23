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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأكثر سخونة عبر التاريخ.. فرنسا تحطم رقما قياسيا في درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن فرنسا سجلت رقم قياسي جديد في ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصبح يوم الثلاثاء الأكثر سخونة في النصف الثاني من أغسطس في التاريخ.

وأضافت أن "المؤشر الحراري الوطني، الذي بدأ العمل به عام 1947، وصل يوم الثلاثاء إلى 27.1 درجة، وهي درجة حرارة لم تسجل من قبل في النصف الثاني من شهر أغسطس".

تم تسجيل الرقم القياسي السابق يوم الاثنين، وكان المؤشر 26.63 درجة.

وارتفع متوسط ​​درجات الحرارة الوطنية فوق 24 مرة فقط في تاريخ قياسات الأرصاد الجوية، ولكن لم يتم ملاحظة مثل هذه الحرارة في النصف الثاني من أغسطس، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية.

ويوم الأربعاء، تم تعيين 19 مقاطعة من أصل 96 في فرنسا على أعلى مستوى "أحمر" للتأهب المناخي، بينما كانت 37 أخرى على مستويات متوسطة "برتقالية".

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وتم بالفعل تسجيل درجات حرارة قياسية في تولوز (42 درجة) ومقاطعتي فوكلوز (42.7 درجة) وأود (42.5 درجة) في جنوب البلاد. وفي منطقة كوت دازور، لم تنخفض درجات الحرارة عن 30 درجة ليلاً.

وفي دروم، حيث سجل خبراء الأرصاد درجة حرارة بلغت 43.5 درجة، تم حظر جميع الأحداث الرياضية، ولم يُسمح لجميع الفعاليات والحفلات الموسيقية الثقافية بالبدء إلا بعد الساعة 6 مساءً.

فرنسا درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة

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