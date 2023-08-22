عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: لم نطلب استخدام الأجواء الجزائرية في العملية العسكرية المحتملة ضد النيجر

النيجر
النيجر

أصدرت فرنسا اليوم الثلاثاء، بيانا ردت فيه على إعلان الجزائر أن باريس طلبت منها استخدام الأجواء الجزائرية في العملية العسكرية المحتملة ضد النيجر.

وأكد رئيس أركان الجيش الفرنسي تييري بوركهارد، أن باريس لم تطلب استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وكانت الإذاعة الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا حول تحليق طائرات فرنسية في أجوائها، لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.

وأضافت الإذاعة أن "الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر المجاورة، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري".

ولفرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل أحداث 26 يوليو، لكن فرنسا لم تقل إنها ستتدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب العسكري.

وصرحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" الأسبوع الماضي بأنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه لتدخل عسكري محتمل، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وذلك في تصعيد قد يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة فقيرة تمزقها الصراعات.

وتمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، بمرحلة صعبة بسبب خلافات بشأن الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى، وخلافات تاريخية إضافة للتغطية الإعلامية الفرنسية للشؤون الجزائرية وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.

الضربة العسكرية للنيجر فرنسا تكذب الجزائر اعلان الجزائر العملية العسكرية استخدام الأجواء الجزائرية رئيس اركان الجيش الفرنسي تييري بوركهارد الجيش الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

أول تعليق من وزير الصحة على ظهور حالات متحور كورونا الجديد

موضوعات متعلقة

مصر تؤكد على أهمية الحوار لضمان الحل السلمي للأزمة في النيجر

بيان هام من الاتحاد الإفريقي بشأن عضوية النيجر

ترشيحاتنا

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

التحذير الاخير.. الصين توجه كلمة أخيرة لليابان قبل تصريف مياه فوكوشيما

فضل التعاون بين الناس وكيفية عمله.. دار الإفتاء توضح

فرنسا: لم نطلب استخدام الأجواء الجزائرية في العملية العسكرية المحتملة ضد النيجر

وزير الرياضة: ندرس منح قرض للزمالك.. وهذا موقف المجلس السابق من الانتخابات

روسيا: مجموعة "بريكس" تناقش إنشاء نظام جديد للتسوية التجارية كبديل لـ الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

بعد ضبط أدوية مغشوشة.. اكتشف أضرار المضادات الحيوية

فيديو صادم.. سائق يدهس المارة في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

فيديو

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ