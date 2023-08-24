رئيس محلية النواب: منظومة العمران في حاجة إلى حوار ممتد

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في حاجة إلى حوار ممتد، مشيرا إلى أن الحوار سيعمل على حل المشاكل الموجودة في هذا الملف.

وقال أحمد السجبني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه لأول مرة في تاريخ الدولة، يكون ملف النظافة على طاولة رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه صدر التشريع الخاص بملف القمامة في مجلس النواب.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحتاج إلى سرعة تسكين شركات النظافة في المناطق المحددة لها.

أول مخرجات الحوار الوطني

وأردف أحمد السجيني: "نحتاج إلى خارطة طريق للوصول بحلول لأزمة العمران في مصر"، مؤكدا أن المحليات أول مخرجات الحوار الوطني.