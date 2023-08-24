أحمد السجيني: الدولة قامت بالتخطيط العمراني الذي ساعد على توزيع منضبط للسكان

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية الحالية ورثت ورث ثقيل أولا مقاومات المعدلة التى تستخرج منتج قياسي وليس مسخ فشعب يمتاز بالثقافة والوعي للتعامل مع الملف.

الأعلام والبرلمان هما ادوات التواصل مع البرلمان

وأكد السجيني خلال لقائه بالاعلامي جابر القرموطي ببرنامج مانشيت المذاع على فضائية السي بي سي أن الحكومة لديها الفهم والفعل للتعامل مع الملف فالأعلام والبرلمان هما ادوات التواصل مع البرلمان.

واشار إلى الدور الكبير للدولة في التخطيط العمراني فهو يساعد على وجود اقتصاد منضبط لتوزيع السكان وتلقي ثقافة الإتصال والخدمات اليسيرة.