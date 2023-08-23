برلمانية: مليون سبب لتأييد السيسي رئيسًا لمصر

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عمها ورغبتها فى إعادة ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة موضحة أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبي فى عهده ومن أجل استكمال مسيرة التنمية الشاملة فى كل مناحى الوطن والتى لاينكرها إلا جاحد، والتى يشهد بها القاصى والدانى والتى كانت واضحة ومستمرة بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى يمر بها العالم بأسره.



وأضافت عضو مجلس النواب، ان السيسي استطاع ان يبني مصر من جديد ويعيد لها مكانتها السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية، من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا، وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات.



واكملت عضو مجلس النواب، ان المراة فى عهد السيسي نالت الكثير من الحقوق السياسية على وجه الخصوص فأصبحت وزيرة وأصبحت عضو برلمان، وأصبحت قاضية وأصبحت محافظ وأصبحت تمثل مصر فى المحافل الدولية.



وأشارت عضو مجلس النواب الى أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، شملت كل القطاعات، سواء قطاع التعليم أو قطاع الصحة، بالإضافة لقطاع التشييد والبناء وغيرها، مؤكدة أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم إلا أن مصر استطاعت بفضل توجيهات القيادة السياسية أن تتصدى للأزمة وتتعامل معها، بما يخفف من وطأتها على المواطن المصري البسيط.