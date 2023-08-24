أحمد السجيني يطالب الحكومة بتطبيق رسوم جمع القمامة الجديدة

أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان وضع خارطة طريق لملف البناء، إضافة إلى ملف التوك توك.



وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إنه بالنسبة لملف النظافة، لأول مرة في تاريخ مصر يهتم الرئيس بنفسه بهذا الملف، وفي عام 2020 صدر قانون تنظيم المخلفات، وطالبت الحكومة وقتها بتخفيض رسوم جمع القمامة من 4 جنيهات إلى 2 جنيه، مع رفع الحد الأقصى من 30 جنيها إلى 40 جنيها كي تتحملها الأسر الغنية".

بشكل مخالف



وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أطالب الحكومة بتطبيق رسوم جمع القمامة الجديدة، كون المواطنين يدفعون تعريفة أخرى للجمعيات التي تتولى جمع المخلفات بشكل منفصل، وفي النهاية يتم التخلص منها بشكل مخالف.

