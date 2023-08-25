بكاميرات Hasselblad ثلاثية.. أوبو تطلق Find N3 Flip في 29 أغسطس

أكدت شركة أوبو أنها ستطلق هاتفها الذكي القابل للطي Find N3 Flip في 29 أغسطس الجاري، وسوف يحتفظ الطراز الصدفي الشكل بالشاشة العمودية، ولكنه سيحتوي على أول كاميرا بإعداد ثلاثي في هذا القطاع مع وضع العدسات الثلاث في جزيرة دائرية واحدة كبيرة، وكلها من Hasselblad، ما يشير أيضًا إلى ترقيات كبيرة على إمكانيات التصوير.

Oppo

سيشهد مؤتمر أوبو القادم أيضًا الظهور الأول لـ Oppo Watch 4 Pro، حيث تم تصوير الجهاز القابل للارتداء بشاشة ذات حواف منحنية قليلاً وخيارين للألوان.

Oppo

وتم تصوير الهاتف بين يدي عارضة الأزياء والممثلة المشهورة جدًا في الصين شو تشي ،Shu Qi ومع ذلك لم تكشف شركة أوبو كثيرًا عن مواصفات Flip، إذ غالبًا ما يتم الإعلان عن هاتف بهذا الشكل باعتباره إكسسوارًا أنيقًا وليس جهازًا محمولًا للأعمال والترفيه، ولكن الأمر المؤكد أنه سيأتي مع كاسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

وتحتوي ساعة أوبو Watch 4 Pro على مفتاح سفلي أكثر بروزًا ولكنها ستحتفظ بالتصميم العام المألوف مع شاشة مستطيلة وزر تاج دوار مثل سابقتها Watch 3 Pro. سيكون لها خياران للألوان – الرمادي والأسود، وسواران على الأقل – أحدهما من المطاط والآخر من الجلد. هناك خمسة أيام تفصلنا عن الكشف الرسمي عن المنتجات، حيث نتوقع أن تكشف شركة أوبو عن كل مواصفات الأجهزة مع التنويه عن الأجهزة القادمة.