عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرات Hasselblad ثلاثية.. أوبو تطلق Find N3 Flip في 29 أغسطس

Oppo
Oppo

أكدت شركة  أوبو  أنها ستطلق هاتفها الذكي القابل للطي Find N3 Flip في 29 أغسطس الجاري، وسوف يحتفظ الطراز الصدفي الشكل بالشاشة العمودية، ولكنه سيحتوي على أول كاميرا بإعداد ثلاثي في هذا القطاع مع وضع العدسات الثلاث في جزيرة دائرية واحدة كبيرة، وكلها من  Hasselblad، ما يشير أيضًا إلى ترقيات كبيرة على إمكانيات التصوير.

Oppo 

سيشهد مؤتمر  أوبو  القادم أيضًا الظهور الأول لـ Oppo Watch 4 Pro، حيث تم تصوير الجهاز القابل للارتداء بشاشة ذات حواف منحنية قليلاً وخيارين للألوان.

Oppo 

وتم تصوير الهاتف بين يدي عارضة الأزياء والممثلة المشهورة جدًا في الصين شو تشي ،Shu Qi ومع ذلك لم تكشف شركة  أوبو  كثيرًا عن مواصفات Flip، إذ غالبًا ما يتم الإعلان عن هاتف بهذا الشكل باعتباره إكسسوارًا أنيقًا وليس جهازًا محمولًا للأعمال والترفيه، ولكن الأمر المؤكد أنه سيأتي مع كاسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

بإمكانات الفلاجشيب وسعر مناسب.. أفضل موبايل للشباب من OPPO أوبو

أفضل وأرخص هاتف Oppo أوبو للشباب في السوق المصري

وتحتوي ساعة أوبو Watch 4 Pro على مفتاح سفلي أكثر بروزًا ولكنها ستحتفظ بالتصميم العام المألوف مع شاشة مستطيلة وزر تاج دوار مثل سابقتها Watch 3 Pro. سيكون لها خياران للألوان – الرمادي والأسود، وسواران على الأقل – أحدهما من المطاط والآخر من الجلد. هناك خمسة أيام تفصلنا عن الكشف الرسمي عن المنتجات، حيث نتوقع أن تكشف شركة أوبو عن كل مواصفات الأجهزة مع التنويه عن الأجهزة القادمة.

Hasselblad أوبو Find N3 Flip Oppo Watch 4 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

1350 جنيها .. بشرى لـ أصحاب المعاشات

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

شكلها متغير .. شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

بنت الأصول .. أنغام تتجاهل التعليق على رسالة شيرين في حفل ليلة الدموع

مطالبين بطرده.. تغريدات سعودية تهاجم محمد أبو تريكة.. ماذا قال؟

عاجل | بركات يوضح موقف إمام عاشور مع الأهلي

ما هو البريكس .. بوصلة العالم تميل إلى الشرق

موضوعات متعلقة

موتورولا تستعد لإصدار هاتف للفئة المتوسطة برامات 12 جيجا

زيادة 200 دولار في مقابل 10 مزايا جديدة.. اعرف مواصفات سلسلة iPhone 15 القادمة

ساعات آبل.. iTel تطلق 2 Ultra ببطارية عملاقة تدوم 12 يوما

شاومي تقدم إمكانيات هاتف رائد بسعر مناسب للطبقة المتوسطة معRedmi K60 Ultra

ميزة التعرف على الوجوه.. مايكروسوفت تدمج الذكاء الاصطناعي مع تطبيقات windows 11

آبل تؤجل إطلاق طراز iPhone 15 Pro Max لهذا السبب

بقوة شحن 240 وات.. ريلمي تروج لهاتفها GT 5 من خلال "الزجاج المعجزة"

داعم لشبكات الـ 5G.. خصم 21% على موبايل Realme 10

ترشيحاتنا

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ما هو البريكس .. بوصلة العالم تميل إلى الشرق

ترامب يغرد للمرة الأولى على تويتر منذ 2021 .. ماذا قال؟

نجم الزمالك يعلن موقف اللجنة المؤقتة من تقسيط غرامة كهربا

الري: سقوط أمطار أدى لحدوث سيل بمخر أحد الأودية بجنوب سيناء دون أضرار

بركات يعلن الموقف النهائي لمشاركة إمام عاشور مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يلفت الأنظار بإطلالته بعد تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما |صور

بين الأسطورة والواقع.. هل وصل الفراعنة لسطح القمر؟

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

شركة طيران تثير الجدل لقيامها بتصرف غريب قبل ركوب المسافرين

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ