بـ 3 عقول و يرقص باليه.. شاومي تكشف عن الجيل التالي من كلبها الآلي CyberDog 2

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية شاومي Xiaomi عن كلبها الآلي العامل بالذكاء الاصطناعي المسمى CyberDog لأول مرة قبل عامين وكانت تهدف للتنافس آنذاك مع الشركة المنافسة Boston Dynamics Spot، وهي الآن تكشف النقاب عن الجيل التالي من الكلب الروبوت، نموذج محسّن يسمى CyberDog 2، التي جعلته أكثر ذكاءً وحيوية.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" البريطانية، الكلب الآلي من “شاومي” لم يعد مجرد آلة ميكانيكية له أربعة أرجل كما في السابق بل أصبح بالفعل يشبه إلى حد ما الكلب الحقيقي ومن المتوقع خلال الأعوام المقبلة أن يتطور ليصبح أكثر شبها بالكلاب الحقيقية.

CyberDog

يأتي الكلب الآلي بعدد من الميزات منها الشبه الكبير مع فصيلة كلا الدوبرمان، بما في ذلك الأذنين المميزتين، كما أن الروبوت ذو الأرجل الأربعة أصغر حجمًا وأخف وزنًا من النسخة الأصلية الأولية، حيث يزن 19 رطلاً فقط (8.9 كجم) مقارنة بـ CyberDog الذي يبلغ 31 رطلاً (14 كجم).

يزعم المهندسون في شركة "شاومي" أن الكلب الجديد أصغر بنسبة 40% من الكلب الآلي الأصلي للشركة، كما أصبح CyberDog 2 أيضًا أكثر قدرة على التحرك برشاقة وخفة أثناء المشي بل أنه يستطيع أن يرقص الباليه و تنفيذ سلسلة من المناورات المثيرة للإعجاب مثل الشقلبة الخلفية وخطوات الباليه وهز مؤخرته وحتى "السير في الفضاء، كما يمكنه التزلج أيضًا.

يأتي الكلب الآلي مزودًا بوحدة تحكم مركزية أكثر دقة ويتميز بنظام استشعار وهو قادر على اتخاذ قرارات خاصة وأنه مزود بـ 19 مستشعرًا للرؤية واللمس والسمع، ويشبه في تكوينه السيارات ذاتية القيادة التي تتلقى المعلومات من المستشعرات المحيطة بها وبالتالي تتخذ قرارها بالتحرك.

CyberDog

يبلغ طول الروبوت حوالي 14 بوصة (35 سم)، مقارنة بـ CyberDog الذي يبلغ 15.7 بوصة (39 سم)، وبفضل توازنه الديناميكي هو قادرًا على منع نفسه من السقوط.

قامت شركة "شاومي" أيضًا بتزويد CyberDog 2 بالذكاء الاصطناعي التوليدي للتعلم الذاتي الذي أخذ عينات من 30000 نموذج للكلاب الآلية، لذلك يجب أن يتصرف مثل أي كلب آلي.

تعمل الشركة على تشغيل الذكاء الاصطناعي للمخلوق بنظام متعدد الأدمغة، حيث يستخدم دماغه الرئيسي معالج NX، ويتم تشغيل عقليه الثانويين بواسطة معالجات مزدوجة تشترك في عملها سويا.

يتوفر كلب CyberDog 2 بسعر 1800 دولار (1412 جنيهًا إسترلينيًا)، مقارنة بـ 1540 دولارًا (1115 جنيهًا إسترلينيًا) للنموذج الأول، ويحزم بطارية مدمجة تتميز بـ 90 دقيقة من النشاط قبل إعادة الشحن السريع عبر منفذ USB-C، يمكن التحكم في الروبوت باستخدام جهاز تحكم عن بعد أو هاتف ذكي بفضل اتصال Bluetooth 5.0 وWi-Fi.

بأرجله الأربعة وخفة حركته الشبيهة بالكلاب الحقيقية، يشبه CyberDog 2 روبوت Spot، من شركة Boston Dynamics الأمريكية، ولمن لا يعرف يتم استخدام الكلب الآلي في الشركات لمساعدة الموظفين في عدة مجالات منها البناء والدفاع والحفاظ على المباني، حتى أنه تم استخدامه من قبل شركة SpaceX المملوكة للملياردير إيلون ماسك لتفقد مواقع إطلاق الصواريخ بعد وقت قصير من انطلاق الصواريخ.