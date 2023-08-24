بطارية عملاقة وشاشة كبيرة .. شاومي تطرح أحدث هواتفها بـ6000 جنيه

أحدث هاتف شاومي الجديد Redmi 12 5G، ضجة كبيرة في قطاع الهواتف الذكية بأسعار معقولة، بعد أن باعت الشركة الصينية 300 ألف وحدة من الهاتف في أول عملية بيع له في السوق الهندى.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 12 5G



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تباع النسخة العالمية من هاتف شاومي الجديد Redmi 12 5G مقابل سعر يبدأ من 199 دولار (أي ما يعادل 6120 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 6 رام + 128 جيجابايت.

وبالتعمق في مواصفاته، يتميز هاتف شاومي Redmi 12 5G، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.79 بوصة، وبدقة FullHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية مما يضمن الحصول على صور واضحة، مع طبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass 3.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi 12 5G، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 4 Gen 2، مما يعد الهاتف بأداء سلس، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS2.2، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 12 5G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها بالكامل عبر منفذ USB -C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويتمتع هاتف شاومي Redmi 12 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.