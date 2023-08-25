أوبو تستعد لطرح هاتف A38 للطبقة المتوسطة بمعالج "Helio G90"

تهتم شركة “أوبو” الصينية للأجهزة الإلكترونية بالهواتف متوسطة المدى المناسبة لذوي الميزانية المحدودة وتحرص على طرح تنويعات كثيرة في هذه الفئة تناسب الاحتياجات المختلفة لعملائها، وهي حاليا تستعد لطرح طرازين جديدين من النوع الموفر في الميزانية.

ظهر هاتف oppo A38 على منصة اعتماد الشهادات GCF، بعد وجوده على قوائم SIRIM الماليزية، وNBTC الإندونيسية، وTDRA الإماراتية، وتشير هذه القوائم العامة إلى موعد طرح قريب.

أوبو

سيكون الهاتف الجديد من أوبو الذي ينتمي لفئة الـ ِA نسخة خفيفة بعض الشيء من هاتف oppo A58 الذي تم إطلاقه في الهند مؤخرا،

وهو هاتف مخصص لذوي الميزانية المحدودة متوسط المدى يدعم حتى شبكات الجيل الرابع 4G فقط مع خيارات الاتصال المعتادة مثل WiFi و Bluetooth و GPS وما إلى ذلك. وسيتم تشغيله مع واجهة مستخدم ColorOS 13.1 المخصصة.

قبل أسبوع، تم رصد oppo A38 على NBTC مع هاتف أوبو A18. وبالتالي رجحت التوقعات أن كلا الجهازين سيتم إزاحة الستار عنهما في نفس اليوم. ومع ذلك، لم يتم تأكيد تفاصيل مواصفات هاتف oppo A38 بعد.

ومن المتوقع أن يكون الموبايل الجديد خليفة أوبو A36 الذي تم إطلاقه العام الماضي، والذي يأتي مع شاشة عرض جودة FHD مقاس 6.56 بوصة بدقة 720 × 1612 بكسل، مع معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة Snapdragon 680 4G وذاكرة وصول عشوائي 6/8 جيجابايت ومساحة تخزين 128/256 جيجابايت، مع مستشعر كاميرا أساسي بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، مع دعم اتصال Bluetooth 5.0 وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق ومنفذ USB -C 2.0.

يمكن أن يحتوي هاتف oppo A38 على معالج من "ميدياتك" وتحديدا مجموعة شرائح Helio G90 أو G88.