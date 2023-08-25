بطل الدوري 15%.. مقترح جديد أمام اتحاد الكرة بشأن حقوق رعاية الدوري

نجح اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب في التعاقد مع إحدى الشركات لرعاية بطولة الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل نظير 40 مليون جنية.

وتلقى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مقترحا من أعضاء الجمعية العمومية بتوزيع عادل لنسب حقوق الرعاية على كافة أندية المسابقة المحلية.

وجاء مقترح أعضاء الجمعية العمومية على اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة الخاص بتوزيع نسب حقوق الرعاية على النحو التالي :



10% نسبة اتحاد الكرة وفقاً للمادة 59 الفقرة (ب) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري

5% للقسم الثاني وفقاً للمادة 59 الفقرة (ب) من لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة.

5% للقسم الثالث وفقاً للمادة 59 الفقرة (ب) من لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة.

2% نسبة رابطة الأندية المحترفة وفقا للمادة 23 الفقرة الثانية من لائحة النظام الأساسى للرابطة تحت حساب مصروفات الرابطة

%1 توزع على جميع أندية الدوري بالتساوي بطل الدوري الممتاز يحصل على 15%

وصيف الدورى الممتاز 12%

ثالث الدورى الممتاز 10%

رابع الدورى الممتاز 8%

خامس الدورى المحلي 5%

سادس الدورى المحلي 4%

سابع الدورى المصري 3%

ثامن الدورى الممتاز 2%

تاسع الدورى المصري 1%

3 عقبات تواجه دوري المحترفين

يواجه دوري المحترفين في القسم الثاني صعوبات كبيرة في تطبيقه بدءا من الموسم القادم بعد تأكيدات خرجت من جانب اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتطبيقه رغم اعتراضات الأندية المشاركة.

أولى العقبات تتمثل في عدم القدرة على بث عدة مباريات في يوم واحد ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين في القسم الثاني.



يأتي ذلك نظرا لوجود سيارتين فقط للنقل التليفزيوني تابعين الي ماسبيرو ما يعني عدم القدرة على بث مباريات البطولة كاملة.



ثاني الصعوبات تتمثل فى عدم وجود رعاة يتم استقطابهم للبطولة نظرا لضعف المنافسة وعدم وجود اقبال جماهيري على دوري الدرجة الثانية.



ثالث العقبات تتمثل فى خشية الأندية المشاركة في دوري المحترفين من اكيد خزينتها المزيد من الأعباء المالية جراء الانتقالات وإقامة المعسكرات التدريبية لفرقها على مدار المسابقة المحلية.