إصابة 4 أشخاص فى تصادم دراجتين ناريتين شرق النيل ببنى سويف

أصيب طفل ووالده واثنين آخرين فى حادث تصادم دراجتين نارية بالقرب من قرية العلامة بمنطقة شرق النيل بمحافظة بنى سويف ونقلتهم سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة شرق النيل بالمنطقة الصناعية بالقرب من قرية العلامة ،ووقوع مصابين .

ونقلت سياراتى الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من محمد جمعه محمد 48 سنة عامل مصاب جرح قطعي بالفم ، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، حسين فتحي بكري 35 سنة مصاب اشتباه كسر بالفك وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محسن عبد المنعم توقيق 47 سنة ، مصاب

كدمه بالصدر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم ، وطفله يوسف 10 سنوات مصاب غيبوبه تامه وجرح قطعي بالجبهة حوالي 4 سم