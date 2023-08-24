نائب محافظ بني سويف: تكثيف الأعمال بكوبري أشمنت للتيسير على المواطنين

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا، لمناقشة الموقف التنفيذي لإنشاء كويري أشمنت الجديد، بحضور علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والمهندس مكرم ملاك مدير عام التوسع الأفقي بمديرية الري ومسئولو جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمكتب الاستشاري ومقاول التنفيذ.



وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ الخطوات اللازمة والإجراء التنسيقية لبدء تنفيذ الأعمال، حيث تم تطهير الموقع استعدادًا لوضع الخوازيق الانشائية، واختبار التربة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لتذليل المعوقات، والالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة، بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعي، ومدخل قرية إشمنت.