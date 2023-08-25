عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم سيدة حامل.. إصابة 7 أشخاص في مشاجرة دامية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص بينهم سبعيني و4 سيدات، بكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة فيما بينهم بناحية قرية نجع أبو عوض دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من مستشفى المراغة المركزي، مفادها وصول كل من:

" أ. ت. إ- 30 سنة- مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وشقيقته ص. ت. إ- 38 سنة- ربة منزل- مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقتهما ر. ت. إ- 33 سنة- ربة منزل- حامل"، وجميعهم يقيمون بذات الناحية.

تصعيد 4 فرق بجامعة سوهاج في تصفيات مسابقة البرمجة

تحرير 110 محاضر تموينية متنوعة في سوهاج

وكما وصل إلى قسم الاستقبال بذات المستشفى الطرف الثاني كل من:" د. م. ع- 27 سنة- ربة منزل- بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وأ. ر. م- 29 سنة- بجرح قطعي بفروة الرأس، وز. ح. ب- 60 سنة- ربة منزل- بجروح وكدمات بالوجه والرأس، وع. م. ب- 70 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج".

تم عمل الإسعافات اللازمة لكل مصاب، كما تم عرض ربة المنزل الحامل على قسم النساء بمستشفى المراغة المركزي للإطمئنان على حياة الجنين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مشاجرة المراغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

صدمة بتقرير الطب الشرعي في جريمة عشيق العمرانية.. خاص

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثمان عامل زراعي انتهت حياته غرقًا في سوهاج

ترشيحاتنا

كله هينزل المدارس ومفيش تأجيل |التعليم تحسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية

50 درجة .. موجة حر قاسية تضرب المدينة المنورة

3 لاعبين مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول

إثيوبيا .. مصرع وإصابة العشرات في هجوم بقنبلة بـ تيجراي

مستشار رئيس الجمهورية: هذه الفئات تحتاج لقاحات لمواجهة متحور كورونا.. تفاصيل

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

بعد أنباء انفصالهما.. 19 صورة أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب.. شاهد

بلوجر كويتية تتسبب في حادث مروري أليم| تفاصيل

هل سنعود للأزمة؟.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء

فيديو

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

القضاء على الدولار.. ما مصير الأخضر بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ