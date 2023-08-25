بينهم سيدة حامل.. إصابة 7 أشخاص في مشاجرة دامية بسوهاج

أصيب 7 أشخاص بينهم سبعيني و4 سيدات، بكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة فيما بينهم بناحية قرية نجع أبو عوض دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من مستشفى المراغة المركزي، مفادها وصول كل من:

" أ. ت. إ- 30 سنة- مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وشقيقته ص. ت. إ- 38 سنة- ربة منزل- مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقتهما ر. ت. إ- 33 سنة- ربة منزل- حامل"، وجميعهم يقيمون بذات الناحية.

وكما وصل إلى قسم الاستقبال بذات المستشفى الطرف الثاني كل من:" د. م. ع- 27 سنة- ربة منزل- بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وأ. ر. م- 29 سنة- بجرح قطعي بفروة الرأس، وز. ح. ب- 60 سنة- ربة منزل- بجروح وكدمات بالوجه والرأس، وع. م. ب- 70 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج".

تم عمل الإسعافات اللازمة لكل مصاب، كما تم عرض ربة المنزل الحامل على قسم النساء بمستشفى المراغة المركزي للإطمئنان على حياة الجنين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.