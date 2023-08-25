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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تستعد لإطلاق هاتفها Realme C51.. اعرف مواصفاته

Realme
Realme

أطلقت شركة "ريلمي" Realme الصينية مؤخرًا هاتفها الذكي طراز C51 في كلا من تايوان وإندونيسيا، ومن المرجح أن تكون الهند هي المحطة التالية للجهاز الجديد.

وفقا لتقرير موقع gizmochina بدأت العلامة التجارية في عمل الدعاية التشويقية للهاتف عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إكس" المسمى  Realme India كما توجد صفحة مخصصة للجهاز على موقع العلامة التجارية على الويب.

تكشف الصورة التشويقية لغة التصميم، إلى جانب ميزة الإشعارات المستوحاة من الجزيرة الديناميكية Dynamic Island. على الرغم من عدم الإفصاح عن تاريخ إطلاق رسمي حتى الآن، من المؤكد أن تكون النسخة الهندية تتمتع بنفس الميزات الموجودة في الإصدار العالمي من Realme C51، إليك ما يمكنك توقعه من الهاتف الذكي.

Realme 

مواصفات ريلمي C51

يحتوي Realme C51 على شاشة عرض مقاس 6.7 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز. مع ذروة سطوع تصل إلى 560 شمعة في المتر المربع مع معدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 180 هرتز.

يتم تشغيل  ريلمي  من خلال معالج وحدة مركزية من UNISOC T612، تقترن في عملها بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي العادية و64 جيجابايت من مساحة التخزين الأساسية، يمكنك أيضًا الحصول على المزيد من مساحة التخزين عبر بطاقة microSD ليكون لديك 2 تيرابايت.

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بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف C51 على كاميرات مزدوجة في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي  وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجابكسل معززة أيضا بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور. 

يحزم هاتف  ريلمي  وحدة بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم سرعات شحن سريعة يصل إلى 33 وات. يحتوي هاتف ريلمي على بعض الميزات الرائعة مثل منفذ لسماعة الرأس، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13 الأحدث ومن مميزاته الإضافية أنه نحيف جدًا حيث يبلغ 7.99 ملم ويزن 186 جرامًا.

ريلمي Realme Realme C51 تايوان الهند أكس

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