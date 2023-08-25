لمحدودي الدخل.. Realme تطلق سماعة لاسلكية بعمر بطارية يصل لـ40 ساعة

أطلقت العلامة التجارية ريلمي Realme، لصناعة الهواتف الذكية سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds T300 TWS، في إندونيسيا، والتي ستنافس أفضل السماعات بالسوق من حيث السعر والمواصفات.

مواصفات سماعة ريلمي الجديدة Realme Buds T300

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، زودت ريلمي سماعتها اللاسلكية الجديدة Realme Buds T300، بمحركات ديناميكية مقاس 12.4 ملميتر، والتي تزعم أنها توفر صوتا واضحا ومتوازنا، بالإضافة إلى ذلك، يضمن تصميمها الحاصل على تصنيف IP55 أنها مقاومة للغبار والماء، مما يجعلها مثالية للتمرينات الرياضية.

وتعد إحدى الميزات البارزة في سماعة ريلمي الجديدة Realme Buds T300، هي ميزة إلغاء الضوضاء النشط بمقدار 30 ديسيبل، والذي يمتحها القدرة على حجب الضوضاء في الخلفية بشكل فعال، بالإضافة إلى ذلك، تتميز سماعات الأذن أيضا بميزة إلغاء الضوضاء البيئية رباعي الميكروفون لإجراء مكالمات واضحة ونقية.

Realme Buds T300

كما زودت ريلمي سماعتها اللاسلكية الجديدة Realme Buds T300، بميزة الصوت المكاني 360 درجة، والتي تعتبر ميزة متميزة نظرا لغيابها عن إصدار الشركة السابق Realme Buds Air 5، وتستخدم سماعات الأذن تقنية Bluetooth 5.3 للاتصال وتوفر وضع زمن وصول منخفض يبلغ 50 مللي ثانية للألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو.

وتأتي سماعة ريلمي الجديدة Realme Buds T300، مع عمر بطارية مثير للإعجاب يصل إلى 40 ساعة، مقترنا بميزة الشحن السريع التي توفر 7 ساعات إضافية من وقت التشغيل مع شحن سريع لمدة 10 دقائق فقط.

السعر والتوافر

تتوفر سماعة ريلمي اللاسلكية الجديدة Realme Buds T300 للبيع في إندونيسيا بسعر يبدأ من 33 دولار (أي ما يعادل 1020 جنيه مصري)، ومن المقرر طرحها للبيع بشكل رسمي يوم 28 أغسطس الجاري، وتتوفر سماعات الأذن بلونين هما: الأسود والأبيض.