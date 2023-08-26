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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تستعد لإطلاق جهازها Magic Vs 2 القابل للطي أكتوبر المقبل

Honor
Honor

تستعد شركة "هونر" Honor حاليًا لإطلاق هاتفها القابل للطي Magic V2 النحيف والخفيف الوزن في السوق العالمية، ولكن يبدو أنها تنوي إطلاق هاتف آخر من نفس الفئة قبل نهاية هذا العام وتحضر مفاجاة لمحبيها.

وفقا لتقرير موقع gizmochina ظهرت شائعات عن موديل جديد بدا يظهر في قوائم اعتماد الشهادات، على سبيل المثال وفقًا لقائمة 3C الأخيرة، يمكن أن يكون طراز Honor Magic Vs 2 وسيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام. إذا تبين أن هذه المعلومات صحيحة، فقد نرى ثلاثة هواتف قابلة للطي من شركة "هونر" هذا العام، في الغالب أحدهما من نوع Flip

Honor 

تم رصد Honor Magic Vs 2، على موقع 3C الصيني ويحمل رقم الطراز VCA-AN00،  الهاتف مدرج لدعم الشحن بقوة 35 وات، رقم الموديل هو نفس رقم Magic V Slim الذي ترددت شائعات عنه سابقًا. سيكون هاتف  Honor Magic Vs 2 أول إصدار قابل للطي يتم طرحه في الأسواق العالمية، هواوي هي الشركة الأخرى الوحيدة التي تقدم حاليًا هذا النوع من الهواتف القابلة للطي، مع طرازي Mate Xs وXs 2.

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تشير الشائعات إلى أن Honor Magic Vs 2 سيتم الكشف عنه رسميا في أكتوبر، ومع ذلك، فإن التفاصيل الفنية والمواصفات ما زالت  محدودة جدًا. تعمل شركة "هونر" أيضًا على تطوير هاتف صدفي مزود بشاشة قابلة للطي يسمى Honor Magic Flip، ولكن ما زالت كل تفاصيله غير متاحة ومع ذلك، يُشاع أنه سيتم إصداره في وقت ما في أواخر عام 2023 أو أوائل 2024.

وقبل أن يصل  Honor Magic Flip  إلى الأسواق، سيحصل السوق العالمي على Magic V2، أحدث هاتف ذكي قابل للطي من شركة Honor مع تصميم نحيف وخفيف الوزن، الذي كان حتى وقت قريب أنحف هاتف قابل للطي في السوق حتى أطاح به جاهز شاومي  Xiaomi Mix Fold 3.

هونر Honor Magic Vs 2 Magic V2 Honor Magic Vs 2 Xiaomi MIX Fold 3 Honor Magic Flip هواوي

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