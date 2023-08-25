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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناجي شحاتة: أدرت جلسات محاكمة الإخوان بـ "حزم".. وصفوت حجازي "مش سهل".. فيديو

ناجي شحاته
ناجي شحاته

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن تصريحات صفوت حجازي "اللي هيرش مرسي بالمياه هنرشة بالدم" لم يقولها على وجه العبث بل كان يقصدها، فهو أحد كوادر التنظيم الإرهابي، «كادر خطر جدا، واستغل جامع الحصري للدعوة لمبادئ الإخوان، وكان يخطب في هذا الجامع دائما، ودوره مكنش سهل».

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وأضاف «شحاتة»، خلال الجزء الثاني من حواره في برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة  «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك أدوار لشخصيات أخرى بعيدة عن المشهد تماما وبعيدة عن جماعة الإخوان لكن كانت ترتبط بالجماعة، « هي مش إخوان بس متعاطفين معاهم، التسجيلات فضحتهم، بس مينفعش أذكر حد فيهم، عشان فيهم اللي لم يُحاكموا، بس التسجيلات فضحتهم».

أوضح أنه كان يستعمل الحزم في إدارة الجلسة، «حصل مرة ومحامي يترافع ومحامي زميله بيلغوش عليه، عشان أأجل القضية رفضت، أحسن حاجة أنك تستخدم القانون دون عدالة، متحاولش تعمل نفسك خبير في الشؤون الدينية، وتدخل تناقش المتهم في الدين، لأنك انت انزلقت إلى هذا الطريق هتدخل في الجدل معاهم وده لا ننصح به، نخلي كلامنا معاهم في نطاق القانون فقط، التهم والادلة، انما هنتكلم عن فقه التقية وتحت تأثير أي مذهب، كما اتبعه بعض الزملاء، لكن أنا مليش دعوة بالكلام ده».

ناجي شحاتة الإعلامي محمد الباز التنظيم الإرهابي إكسترا نيوز المستشار محمد ناجي المستشار محمد ناجي شحاتة أمن الدولة العليا تنظيم الإرهابي رئيس محكمة الجنايات صفوت حجازي محكمة أمن الدولة العليا

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