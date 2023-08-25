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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. «حياة كريمة» تطلق مبادرة «أنت الحياة» بمركز الحامول

حياة كريمة
حياة كريمة

تطلق مؤسسة حياة كريمة، مبادرة "أنت الحياة" بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ وذلك خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 2 سبتمبر الجارى، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ،  ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة، وجامعة كفر الشيخ، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار وقوافل طبية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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 يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بتيسير أعمال القوافل والمبادرة،  ومتابعة وإشراف العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر، المنسق العام لـ"حياة كريمة"وعصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول.


تتضمن فعاليات المبادرة على مدار 6 أيام متواصلة العديد من الأنشطة التوعوية وإطلاق قوافل طبية وقوافل توعية نفسية، بالإضافة الى تنفيذ ورش عمل وأنشطة ثقافية وجلسات توعوية للسيدات وورش حكى للأطفال، ومسابقات رياضية  فضلا عن تنظيم ملتقى للتوظيف ومساعدات للغارمين وأيضا استخراج بطاقات الرقم القومي  بمجمع مدارس الزعفران مركز الحامول.

الجدير بالذكر أن مبادرة «أنت الحياة»، من المبادرات التي أطلقتها حياة كريمة من أجل العمل على تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجاً، وقد تواجدت هذه المبادرة في العديد من المحافظات المختلفة من بينهم محافظة كفر الشيخ.

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