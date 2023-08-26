المستشار ناجي شحاتة: حكمت على المتهم الاسترالي بخلية الماريوت بالسجن 10سنوات|فيديو

قال المستشار محمد ناجي شحاته، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، إن المتهمين في قضية "خلية الماريوت" كان يبلغ عددهم حوالي 10 متهمين.



وأضاف المستشار محمد ناجي شحاته خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن من ضمن المتهمين في قضية "خلية الماريوت" المتهم السابع كان استرالي الجنسية، والمتهمين الخمس الأوائل كانوا صحفيين في "الجزيرة".



وأشار إلى أنه تمت إثارة حالة من زوبعة من خلال شائعة، بأنهم أخذوا وعد من الرئيس عدلي منصور وقتها، بالإفراج عن المتهم السابع الاسترالي الجنسية، معقبا: "هذا لم يحدث وحكمت على المتهم الاسترالي بعشر سنوات سجن".



يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.



ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.