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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من صوت مصر شيرين أم أنغام؟ اعرف أحلام هتاخد صف مين

أحلام وشيرين عبد
أحلام وشيرين عبد الوهاب

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد حفلها فى السعودية بليلة الدموع، والتى شهدت حديثها عن صوت مصر، وقالت فيه: “أنا صوت مصر”، فى إشارة منها إلى أن أنغام لم تستحق هذا اللقب. 

ودخلت المطربة أحلام فى هذا الجانب لتدافع عن شيرين عبد الوهاب، وذلك فى المؤتمر الصحفي الذى أقيم لها على هامش حفلها فى السعودية. 

وقالت أحلام إن شيرين زارتها هي وزوجها في جناحها بالفندق، وكانت ملامحها حزينة، ولكن بعد أن قضت ساعتين مع أحلام وأعطتها من طاقتها الإيجابية خرجت شيرين وهي سعيدة وتألقت في حفل ليلة الدموع.

وأضافت أحلام: “شيرين صوت من أقوى وأهم أصوات الوطن العربي، وصوت لن يتكرر على الإطلاق”.

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وأحيت الفنانة أحلام حفلا غنائيا فى السعودية، حقق نجاحا كبيرا، حيث حضره عدد كبير من الجمهور، وغنت مجموعة من الأغاني الطربية من ضمنها: “لا بارك الله في الغياب، عشان الحب، تحس فيني، حبني أو حب غيري، كأني عمري ما حبيت، حزين، مثير، بغيضك، وياك وياك”.

أحلام

أحيت المطربة أحلام، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح، ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء.

الجمهور يسخر من أحلام

وبعد تداول صور أحلام على صفحات السوشيال ميديا، وتحديدا 'فيس بوك"، انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق الذى لا يتناسب مع إطلالتها، ما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية، كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلقا.

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