اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

تعرضت الفنانة رزان جمال إلى موقف صعب أثناء تواجدها بحفل الفنان محمود العسيلى فى الساحل الشمالى، حيث شاركته الغناء على المسرح فى الأغنية التى جمعت بينهما من قبل وهى “زهرة هى”.

وقام شاب بالهجوم على المسرح ليتقرب من رزان جمال، إلا أن الأمن استطاع السيطرة على الموقف وإعادة الشاب إلى مكانه مرة أخرى قبل أن يقترب من رزان جمال.

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رزان جمال

أعلن مهرجان "Afdal Awards " في دورته السادسة لهذا العام عن فوز الفنانة رزان جمّال بجائزة أفضل ممثلة لبنانية في أدوار عربية وعالمية مشتركة.

وشاركت رزان جمهورها صورا من الحفل لحظة إعلان فوزها.

وحلت الفنانة رزان جمال، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي".

وتحدثت رزان جمال عن تجربتها التمثيلية في مسلسل “ما وراء الطبيعة”، قائلة: "تحدثت في المسلسل باللغة الإنجليزية لكن باللهجة الإستكلندية وكان الأمر صعبا جدا".

وتابعت رزان جمال: "فريق عمل ما وراء الطبيعي كان يبحث عن شخص أجنبي يتحدث اللغة العربية".

وأكملت رزان جمال: "شاركت في العديد من تجارب الأداء للحصول على الدور في المسلسل، وتم اختياري لتأدية الدور وتعلمت اللهجة الاسكتلندية كي أتقنها".

وتابعت: "أوجه التحية للمخرج عمرو سلامة لأنه غير حياتي بعد مشاركتي في ماوراء الطبيعة“، مضيفة: ”الجمهور المصري هو أول من قدم الدعم لي".