بسبب المخدرات.. نجم شهير يصاب بمرض خطير فى الكلى

أعلن النجم العالمى ليام باين عضو فرقة One Direction السابق، عن تأجيل جولاته الفنية فى الفترة المقبلة بسبب إصابته بمرض فى الكلى، حيث دخل المستشفى منذ أيام قليلة ونصحه الأطباء الابتعاد عن أعماله فى الفترة الحالية وحصوله على فترة من الراحة لتلقى العلاج.

وقال ليام باين ، عبر حسابه على انستجرام : أعلن تأجيل جولتي الفنية فى أمريكا الجنوبية بسبب إصابتي بالتهاب حاد في الكلى في المستشفى.

وكان النجم ليام يابن مدمنا للمخدرات وهو الأمر الذى تسبب فى أزمته الصحية طبقا لبعض التقارير الأجنبية التى خرجت عنه وكشفت أيضا التقارير انه حالة الانتحار من قبل.

ليام باين

ولد ليام باين فى وولفرهامبتون، ويست مدلاندز، إنجلترا، لوالدته “كارين باين” ممرضة حضانة، ووالده “جيوف باين” فني، ولديه شقيقتان أكبر منه سنًا هما: نيكولا وروث. ولد باين قبل ثلاثة أسابيع من فترة ولادته المتوقعة، وكان يمرض كثيرًا، حتى سن الرابعة، حيث خضع باين لفحوصات منتظمة في المستشفى، حيث لاحظ الأطباء أن إحدى كليتيه كانت مصابة بخلل وظيفي. كان باين لديه 32 حقنة في ذراعه في الصباح والمساء وهو طفل للمساعدة في التغلب على الألم.

كان باين يشارك كثيرًا في الألعاب الرياضية وانضم في الأصل إلى وولفرهامبتون وبيلستون لألعاب القوى لمواصلة مسيرته في الجري. بعد الفشل في المنتخب الإنجليزي الوطني للألعاب الأولمبية الصيفية 2012 تم وضعه في قائمة الاحتياطي.